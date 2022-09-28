КНДР запустила баллистическую ракету
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Северная Корея совершила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Японская служба призвала корабли, находящиеся в зоне падения ракеты, не приближаться к ее обломкам и "сразу связаться с властями".