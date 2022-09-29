ВОЗ сообщила о снижении в мире смертности от COVID-19

Более 3 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, около 9 тыс. умерли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 11%, а количество летальных исходов - на 18%.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За семь дней в ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 005 341 человека и о 8 901 летальном исходе.

Значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (минус 33%), Западно-Тихоокеанском регионе (минус 19%), Америке (минус 15%) и Юго-Восточной Азии (минус 11%).

Смертность существенно уменьшилась в Африке (минус 34%), Европе (минус 26%) и Восточном Средиземноморье (минус 26%).

По данным ВОЗ, Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 535 502. Далее следуют США (361 599), Россия (353 826), Китай (292 476) и Германия (249 144). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 484. Далее следуют Россия (712), Япония (659), Китай (497) и Бразилия (450), отмечается в информационном бюллетене.