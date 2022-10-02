Британцы сыграли свадьбу на американских горках

Пара из Великобритании отметила свадьбу в парке аттракционов. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Молодожены планировали отпраздновать мероприятие в Лос-Анджелесе, однако из-за пандемии ковида решили не выезжать из страны и сыграть свадьбу в парке аттракционов.

Молодые люди связались с администраторами парка и попросили их помочь в организации торжества. Для пары построили свадебную сцену и приготовили ужин в одном из баров парка. После бракосочетания супруги прокатились на американских горках.

"Мы не были уверены, позволят ли нам сыграть свадьбу в парке, поскольку мы знаем, что это довольно нетрадиционно", - призналась изданию невеста.

Как добавили молодожены, их гости также смогли прокатиться на аттракционах и поиграть в гольф во время мероприятия.