Президент Буркина-Фасо подал в отставку и отбыл из страны

Президент Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который был отстранен 30 сентября от власти поднявшими мятеж военными, в воскресенье согласился уйти с поста главы государства.

Об этом сообщила радиостанция Radio France internationale, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Дамиба дал согласие на требование путчистов об отставке, отмечает она. По данным радиостанции, Дамиба покинул 2 октября Буркина-Фасо и направился в соседнюю страну Того. Radio France internationale подчеркнуло, что президент Того Фор Гнассингбе, который участвовал в переговорах между Дамибой и путчистами, дал согласие на прибытие бывшего президента Буркина-Фасо.

Группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот 30 сентября, она объявила, что сместила Дамибу с поста президента страны. Новым лидером Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре. Он возглавил руководящую структуру страны - Патриотическое движение за сохранение и восстановление. Захватившие власть военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности.