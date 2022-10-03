В Пакистане состоялось открытие палаточного городка имени Эрдогана

В Пакистане состоялось открытие палаточного городка имени Реджепа Тайипа Эрдогана для пострадавших от недавних стихийных бедствий в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

В AFAD отметили, что Турция продолжает протягивать руку помощи миллионам пострадавшим от наводнений в Пакистане.

Палаточный городок был создан в городе Бхолари при сотрудничестве AFAD с пакистанской гуманитарной организацией "Бейт-ас-салам", ВВС Пакистана и Пакистанским исламским банком.

По инициативе пакистанских официальных лиц городок был назван в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В палаточном городке, созданном недалеко от города Хайдарабад, установлены 200 семейных палаток, палатки для охраны, молитвы, скорой помощи, а также установлены генераторы, биотуалеты и система снабжения питьевой водой.

AFAD в целом установило около 17 065 палаток в 19 регионах Пакистана, в которых смогли найти убежище 118 тысяч пострадавших.

В Пакистане с середины июня жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более тысячи человек.