Британия направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море

Фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset патрулирует воды Северного моря, где проходят трубопроводы, совместно с кораблями норвежских ВМС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NRK.

"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и сотрудничает с норвежским флотом для спокойствия тех, кто работает рядом с трубопроводами", - сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

По данным телеканала, решение направить фрегат связано с недавними инцидентами на трубопроводах "Северный поток".