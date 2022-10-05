https://news.day.az/world/1500492.html Британия направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море
Британия направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море
Фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset патрулирует воды Северного моря, где проходят трубопроводы, совместно с кораблями норвежских ВМС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NRK.
"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и сотрудничает с норвежским флотом для спокойствия тех, кто работает рядом с трубопроводами", - сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.
По данным телеканала, решение направить фрегат связано с недавними инцидентами на трубопроводах "Северный поток".
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