В Москве шесть человек избили мужчину из-за отказа дать денег на алкоголь

Днем 4 октября 2022 года в центре Москвы, на Маросейке, произошла массовая драка, в ходе которой мужчину несколько раз ударили бутылкой, сообщается в Telegram-канале "Shot".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, потерпевший мужчина утверждает, что к нему подошли неизвестные и попросили у него деньги. Когда он отказал, шесть человек набросились на него и ударили несколько раз бутылкой по голове. У пострадавшего сильно повреждено лицо, одежда в крови.

На место происшествия приехала полиция, которую вызвали очевидцы. Потерпевший сумел опознать троих нападавших, их задержали.

Один из молодых людей рассказал, что они не нападали, а защищались. Компания подошла к неизвестному им мужчине и попросила денег на алкоголь. Тот отказался и набросился на них с ножом. Тогда один из них стал обороняться бутылкой, в ходе чего несколько раз ударил мужчину по голове.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех причинах и обстоятельствах произошедшего. Остальных участников драки сейчас ищут.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, которая оказывает помощь пострадавшему.