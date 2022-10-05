Женщины в зеленом трико напали на пассажиров в метро Нью-Йорка

Шесть женщин, одетых в зеленое трико, напали на пассажиров в метро Нью-Йорка, пишет HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Местные СМИ прозвали нападавших "бандой зеленых гоблинов". Около двух часов ночи группа из шести женщин, облаченная в зеленое трико, зашла в вагон поезда и напала на двух 19-летних пассажирок. Злоумышленники отобрали у них сумочки и мобильные телефоны, после чего скрылись.

Мать одной из пострадавших рассказала, что дочь была в шоке и рассказала, что на нее напали "инопланетяне". Кроме того, нападение произошло в день рождения ребенка.

"Вот так она провела свое 19-летие. Я надеюсь, они [нападавшие] получат то, что заслуживают. Это отвратительно", - добавила женщина.

Позже пострадавшие были госпитализированы в больницу, где им сняли побои. В полиции сообщили, что подозреваемые в нападении все еще на свободе, но офицеры делают все для их поимки.