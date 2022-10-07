Американец, спасая собак, вступил в схватку с кровожадным медведем

Житель города Дейтона-Бич (округ Волуси, штат Флорида, США) был вынужден вступить в схватку с косолапым хищником, попытавшимся лишить его четвероного питомца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Rai77, камера, установленная в жилище, запечатлела момент атаки медведя, пробравшегося через калитку для домашних животных. Домовладельцу удалось оттеснить обитателя леса и обратить его в бегство.