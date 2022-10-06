Cтраны Евросоюза занялись разработкой нового предложения по «коридору цен на газ»

Страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Страны предлагают "динамический ценовой коридор" для всех оптовых сделок с газом. Ценовой коридор должен быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок, он должен позволять сделки выше ценового коридора, если это необходимо для привлечения поставок топлива", - сообщается в материале.

Кроме того, новая мера должна применяться к уже существующим долгосрочным контрактам на поставку газа. К числу соглашений, на которые будет распространяться ценовой коридор, относятся и сделки с "Газпромом", заключает Reuters.