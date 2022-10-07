Эксперты спрогнозировали инфляцию в Аргентине на уровне 100%

Инфляция в Аргентине может составить 100,3% по итогам года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные Центробанком республики.

"В конце сентября эксперты по рыночной аналитике прогнозировали, что розничная инфляция в текущем году достигнет 100,3% (на 5,3 процентных пункта больше, чем называли во время прошлого опроса)", - говорится в докладе ЦБ, опубликованном 6 октября.

По оценке экспертов, в 2023 году рост цен может превысить 90%, в 2024 году - 60%. В то же время аналитики прогнозируют, что рост ВВП страны в этом году составит 4,1%.

По данным на август, годовая инфляция в Аргентине составляла 78,5%. При заключении соглашения об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом, которое было подписано в марте, правительство южноамериканской республики прогнозировало рост цен в этом году в диапазоне от 38% до 48%.

Аргентина несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В 2021 году она составляла 50,9%, в 2020 году - 36,1%, в 2019 году - 53,8%, в 2018 году - 47,6%.