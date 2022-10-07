В Израиле протестующие остригли волосы в поддержку иранских женщин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что на сегодняшнем собрании иранцев, проживающих в Израиле, участницы мероприятия с целью продемонстрировать свою поддержку женскому протестному движению в Иране также остригли свои волосы, выступив с лозунгом "Женщина, жизнь, свобода".