https://news.day.az/world/1501356.html В Израиле протестующие остригли волосы в поддержку иранских женщин - ВИДЕО
В Израиле протестующие остригли волосы в поддержку иранских женщин - ВИДЕО
В Израиле протестующие остригли волосы в поддержку иранских женщин.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Отмечается, что на сегодняшнем собрании иранцев, проживающих в Израиле, участницы мероприятия с целью продемонстрировать свою поддержку женскому протестному движению в Иране также остригли свои волосы, выступив с лозунгом "Женщина, жизнь, свобода".
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