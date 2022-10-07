https://news.day.az/world/1501362.html В Мексике заявили о невозможности добывать 2 млн баррелей нефти к 2024 году
В Мексике заявили о невозможности добывать 2 млн баррелей нефти к 2024 году
Глава Национальной комиссии по углеводородам Альма Поррес заявила, что нефтедобывающие компании, страны не смогут повысить добычу до 2 млн баррелей нефти в день к 2024 году, сообщает газета Jornada, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Национальная комиссия по углеводородам представила анализ и прогнозы по добыче нефти к 2024 году - наиболее оптимистичный прогноз предусматривает рост добычи до 1,789 млн баррелей в сутки.
"Ни один из них не предусматривает <...> увеличения [добычи] до 2 млн б/с", - заявила Поррес.
По ее словам, без активной разведки недр Мексика не сможет нарастить добычу нефти.
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