В Мексике заявили о невозможности добывать 2 млн баррелей нефти к 2024 году

Глава Национальной комиссии по углеводородам Альма Поррес заявила, что нефтедобывающие компании, страны не смогут повысить добычу до 2 млн баррелей нефти в день к 2024 году, сообщает газета Jornada, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Национальная комиссия по углеводородам представила анализ и прогнозы по добыче нефти к 2024 году - наиболее оптимистичный прогноз предусматривает рост добычи до 1,789 млн баррелей в сутки.

"Ни один из них не предусматривает <...> увеличения [добычи] до 2 млн б/с", - заявила Поррес.

По ее словам, без активной разведки недр Мексика не сможет нарастить добычу нефти.