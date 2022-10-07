https://news.day.az/world/1501385.html Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне ЕС
Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне ЕС
Румыния может до конца 2022 года присоединиться к Шенгенской зоне. С таким заявлением выступил президент страны Клаус Йоханнис в ходе саммита европейских лидеров в Праге. Его слова приводит Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"После стольких лет ожидания, я считаю, что все лидеры осознали, что этот шаг может лишь укрепить единство [Европейского] союза и силу нашего подхода", - сказал Йоханнис.
В то же время румынский лидер признал, что четкой гарантии на вхождение страны в Шенгенскую зону пока нет.
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