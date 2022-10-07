Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне ЕС

Румыния может до конца 2022 года присоединиться к Шенгенской зоне. С таким заявлением выступил президент страны Клаус Йоханнис в ходе саммита европейских лидеров в Праге. Его слова приводит Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После стольких лет ожидания, я считаю, что все лидеры осознали, что этот шаг может лишь укрепить единство [Европейского] союза и силу нашего подхода", - сказал Йоханнис.

В то же время румынский лидер признал, что четкой гарантии на вхождение страны в Шенгенскую зону пока нет.