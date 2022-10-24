В Армении попытались взорвать посольство Ирана

Находящийся в Армении гражданин Ирана М.А. несколько дней назад представил заявление в СНБ РА, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, один из его знакомых - также находящийся в Армении гражданин Ирана Ш. З., рассказал ему о готовящемся им теракте.

Согласно сообщению, гражданин Ирана намеревался взорвать здание посольства ИРИ в Ереване по адресу: улица Будагяна, 1.

В связи с сообщением в СНБ РА проводится предварительное расследование.