https://news.day.az/world/1505884.html В Армении попытались взорвать посольство Ирана
В Армении попытались взорвать посольство Ирана
Находящийся в Армении гражданин Ирана М.А. несколько дней назад представил заявление в СНБ РА, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, один из его знакомых - также находящийся в Армении гражданин Ирана Ш. З., рассказал ему о готовящемся им теракте.
Согласно сообщению, гражданин Ирана намеревался взорвать здание посольства ИРИ в Ереване по адресу: улица Будагяна, 1.
В связи с сообщением в СНБ РА проводится предварительное расследование.
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