https://news.day.az/world/1507809.html В Иране правоохранители открыли огонь по студентам - ВИДЕО
В Иране правоохранители открыли огонь по студентам - ВИДЕО
В Иране правоохранители стреляют в студентов Исламского университета Азад в Тегеране.
Как передает Day.Az, Telegram-канал Azad İran распространил соответствующие кадры.
На них видно, как человек, одетый в черное, направляет пистолет на студентов и стреляет.
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