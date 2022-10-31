В Иране правоохранители открыли огонь по студентам
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В Иране правоохранители стреляют в студентов Исламского университета Азад в Тегеране.

Как передает Day.Az, Telegram-канал Azad İran распространил соответствующие кадры.

На них видно, как человек, одетый в черное, направляет пистолет на студентов и стреляет.