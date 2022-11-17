Тайвань представил дрон-камикадзе

Тайвань представил дроны-камикадзе Chien Hsiang на организованной Чжуншаньским институтом науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) выставке беспилотников. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru новые аппараты могут поражать радиолокационные станции, пишет The Drive.

Отмечается, что беспилотники, которые можно запускать с пусковой установки на колесном шасси, способны поражать радары противника в море и на суше. По данным института, Chien Hsiang также могут поражать другие беспилотники. Пусковая установка вмещает 12 дронов.

Максимальное время полета дрона составляет пять часов. Chien Hsiang способен поражать цели на дальности до 1000 километров. По словам главы отдела исследований авиационных систем NCSIST Чи Ли-Пина, при потере сигнала цели дрон может барражировать, ожидая включения РЛС противника.