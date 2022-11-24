В Армении ликвидируют МЧС и создают МВД

Правительство Армении в четверг на очередном заседании приняло решение о создании Министерства внутренних дел, в состав которого войдут Служба полиции, Спасательная служба и Служба миграции, а МЧС будет упразднено, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данным решением мы создаем министерство внутренних дел, его состав войдут три больших ведомства", - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Согласно решению правительства, внутренние войска республики заменяются полицейской гвардией, другим решением Служба государственной охраны выходит из состава Службы национальной безопасности и напрямую подчиняется премьер-министру. Данные решения армянского правительства должны получить одобрения парламента и президента республики.