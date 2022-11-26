Южная Корея начала импортировать российские нефтепродукты через Тунис

Южная Корея увеличила импорт российских нефтепродуктов, таких как лигроин (нафта или тяжелый бензин - горючая смесь жидких углеводородов) из Туниса, сообщает 25 ноября агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно тексту статьи, на фоне специальной военной операции на территории Украины и санкций стран Запада в отношении России, в мире начали появляться необычные торговые маршруты.

Как сообщает агентство со ссылкой на Refinitiv, в 2021 году Южная Корея закупила у РФ 590 тыс. тонн топлива, однако после введения антироссийских санкций этот показатель существенно снизился.

Тем не менее, согласно данным Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), в минувшем месяце Сеул закупил 82 тыс. тонн нафты из Туниса. В текущем месяце страна намерена также приобрести еще 274 тыс. тонн нафты из Туниса.

"Изменение маршрута в основном связано с тем, чтобы избежать пристального внимания Запада и воспользоваться более дешевыми российскими баррелями", - отметил вице-президент по анализу рынка в Rystad Energy Маниш Сейвал.

Как указано в статье, Тунис, российская нафта начала выгружаться в порту Ла-Схирра в Тунисе с августа текущего года. Отмечается, что раньше Тунис крайне редко импортировал нафту и не закупал его в течение всего прошлого года, однако в с конца лета страна получила около 410 тыс. тонн этого топлива.