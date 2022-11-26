Европе предрекли рост смертности

Рост цен на электроэнергию, плохие погодные условия, а также эпидемии могут привести к росту смертности в Европе предстоящей зимой. Такой возможный сценарий предсказало издание The Economist, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, с декабря по февраль недельная смертность в странах Европы вырастает на 21 процент по сравнению с летними месяцами. При этом сейчас, когда этот показатель сильно повлияет на рост цен на энергоносители, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек. Кроме того, при более холодной зиме этот показатель может вырасти на 335 тысяч дополнительных смертей.

Самое сильное влияние на смертность окажут температурный режим и сезонный грипп.