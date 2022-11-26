Массовые увольнения на заводе Apple в Китае

Фабрику по сборке iPhone компании Foxconn в китайском Чжэнчжоу покинули более 20 тыс. сотрудников из-за риска распространения коронавируса на предприятии, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Foxconn, передает Day.Az.

По словам одного из источников, увольнения усложнят достижение цели компании по возобновлению производства на полную мощность к концу ноября. Отмечается, что массовый исход работников произошел вскоре после массовых драк на территории главного завода Apple в Китае.

В Foxconn также извинились за "техническую ошибку", якобы произошедшую с начислением бонусных выплат новым работникам. Информация о бонусах также стала одним из поводов к беспорядкам на территории фабрики.

По данным агентства, в настоящее время на территории завода появились длинные очереди к автобусам из желающих уехать с предприятия.