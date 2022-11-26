Турция обеспечит безопасность своих границ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Конья для участия в церемонии открытия ряда крупных инфраструктурных и оборонных объектов, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Обращаясь к собравшимся на площади Мевланы, турецкий лидер объявил о сдаче в эксплуатацию самого высокого виадука Турции - "Эгисте Хадими", призванного ускорить сообщение между Внутренней Анатолией и средиземноморской полосой страны.

Глава государства отметил, что благодаря 1,4 км мостовому сооружению, высота которого достигает 166 метров, сократится время в пути между севером и югом Турции.

Президент Эрдоган сообщил далее, что в рамках визита в Конью открывает также новое предприятие оборонной компании Aselsan.

Глава государства сообщил, что в создание нового предприятия, ASELSAN инвестировала 470 млн лир, что позволит наладить в Анатолии производство современных систем вооружения.

Эрдоган добавил, что отныне в Конье, в числе прочих будет производиться дистанционно управляемое оружие.

"Конья станет новым центром оборонной промышленности Турции", - сказал политик, обращаясь к министру нацобороны Хулуси Акару и представителям компании Aselsan.

Глава турецкого государства отметил значимость развития отечественного оборонпрома, как важной составляющей национальной безопасности Турции.

"Благодаря антитеррористическим операциям, мы шаг за шагом обеспечиваем безопасность границ Турции", - сказал Эрдоган.