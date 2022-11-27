Погромы и беспорядки охватили Китай

И вот прямо сейчас Китай превращается в гигантский ковидарий. Сотни миллионов человек вновь закрывают на жесткий карантин. Судя по всему, там началась новая волна с рекордными цифрами. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ больше тридцати пяти тысяч новых заболевших каждые сутки. И без того уставшие от бесконечных локдаунов китайцы, кажется, теряют последние крупицы терпения и уже устраивают антиковидные бунты.

Пандемия возвращается: такие настроения царят сейчас в Китае. Медики второй день подряд фиксируют суточный антирекорд - свыше 35 тысяч заболевших. Вновь крупные города переходят на осадное положение. Локдауны, массовое экспресс-тестирование, жесткий карантин. Даже наличие симптомов необязательно, достаточно подозрения, что человек мог контактировать с заболевшими. Все это вызвало взрыв недовольства.

Гуанчжоу - один из промышленных центров китайского юга. Тут жители особенно напряжены: только недавно они пережили один локдаун, и тут зреет новый.

Вскипает ситуация и в самой столице - там даже ночные прогулки теперь под запретом. Население Пекина, а это 22 миллиона человек, квартал за кварталом закрывают на карантин. Службы доставки не справляются с заказами: жителей многоэтажек сажают под замок, продукты доставляют только к порогу. Полиция и сотрудники санитарных служб пока не прибегают к жестким мерам, терпеливо объясняют, что нужно потерпеть. Об этом же постоянно твердят с телеэкранов.

"Мы вынуждены констатировать: число новых случаев заражения постоянно возрастает. С начала ноября больше одного миллиона 250 тысяч, сейчас в среднем более 22 тысяч заболевших в сутки - вдвое больше, чем неделей ранее", - сказала Ю Цзянь, представитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Музыка, по мнению властей, помогает поднять настроение и создать иллюзию единства проверяющих и проверяемых. Западные политологи говорят, что у самой населенной страны главная проблема - затянешь гайки потуже, будет недовольство, ослабишь - наступит хаос.

Европейские вирусологи добавляют, что "политика нулевой толерантности к ковиду" себя не оправдала. Он вернулся, так что лучше дать людям переболеть.

"Почему мы приходим к мысли, что нужно защитить только ослабленных здоровьем, а остальные пусть переболеют. Потому что другого варианта просто нет. Нужно позволить вирусу свободно циркулировать среди населения - так вырабатывается коллективный иммунитет. А для людей с ослабленным здоровьем - вакцинация и еще раз вакцинация", - сказала Аннализа Вильдер-Смит, исследователь инфекционных заболеваний.

По всему Китаю инженерные службы срочно возводят мобильные ковидные госпитали на десятки тысяч пациентов. Наплыв заразившихся огромен. В этих гигантских общежитиях, как в романах-антиутопиях экзистенциалистов, никогда не гаснет свет и не бывает тишины.

Несмотря на рекордный уровень вакцинации, большинство из одного миллиарда 400 миллионов китайцев никогда не контактировали с вирусом. А он с начала пандемии успел мутировать во множество вариантов, что сводит усилия иммунологов на нет. По оценкам Bloomberg Intelligence, если ослабить контроль, почти шести миллионам китайцев понадобится срочная помощь реаниматологов. Система здравоохранения КНР такой наплыв просто не выдержит.