Стихийные массовые протесты в Пекине

По меньшей мере несколько сотен человек приняли в воскресенье участие в стихийных массовых акциях протеста в районе Чаоян в Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, их участники требуют от властей ослабить антиковидные меры в стране.

Люди начали собираться в районе набережной реки Лянмахэ поздно вечером: они несли в руках белые листы бумаги формата А4, которые стали символом акций неповиновения студентов в разных городах Китая, а некоторые шли с зажженными свечами. Собравшиеся выкрикивали лозунги против проводимой правительством страны политики "нулевой терпимости к COVID-19". Участники акций протеста требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования.

Большая часть собравшихся были студентами и другими представителями молодежи. Они пели национальный гимн страны - "Марш добровольцев". Кроме того, они кричали "Бэйцзин цзяю" ("Пекин, давай") и другие лозунги.

Они прошли маршем по улице Синьюаньнаньлу. На некоторых листах бумаги было написано "В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября".