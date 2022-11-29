Цзиньпин назвал энергетику краеугольным камнем сотрудничества Китая и России

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал взаимодействие Пекина и Москвы в области энергетики краеугольным камнем двустороннего сотрудничества. Об этом китайский политик сказал в обращении к участникам IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, политик отметил, что энергетическое взаимодействие служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности.

Также Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией поддерживать энергобезопасность в мире.