https://news.day.az/world/1515281.html Цзиньпин назвал энергетику краеугольным камнем сотрудничества Китая и России
Цзиньпин назвал энергетику краеугольным камнем сотрудничества Китая и России
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал взаимодействие Пекина и Москвы в области энергетики краеугольным камнем двустороннего сотрудничества. Об этом китайский политик сказал в обращении к участникам IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, политик отметил, что энергетическое взаимодействие служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности.
Также Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией поддерживать энергобезопасность в мире.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре