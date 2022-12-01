https://news.day.az/world/1515856.html Молдова захотела укрепить свою устойчивость за счет НАТО
Молдова захотела укрепить свою устойчивость за счет НАТО
Молдова заинтересована в укреплении собственных позиций при сотрудничестве с НАТО, заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Молдова - нейтральная страна, но нейтралитет не означает самоизоляции, демилитаризации или равнодушия к тому, что происходит в мире. Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе через НАТО, самый сильный военно-политический союз в мире", - сказал Попеску.
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