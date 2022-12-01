В Минобороны Испании прислали пакет со взрывчаткой

Письмо со взрывчатым веществом было прислано в четверг утром в Министерство обороны Испании. Об этом сообщила газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, письмо было отправлено в ведомство из Испании.

Ранее газета сообщила, что на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос в четверг утром был обнаружен пакет со взрывчатым веществом.

В среду оружейная компания Instalaza получила письмо, аналогичное взорвавшемуся в украинском посольстве в Мадриде.