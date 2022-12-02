В Китае люди сожгли карантинный лагерь

Власти собираются ослабить ковид-ограничения после недельных протестов. В ближайшие дни КНР объявит о смягчении антиковидных мер и сокращении массового тестирования, что является заметным изменением в политике после жестких протестов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.