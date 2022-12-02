https://news.day.az/world/1516197.html Мощный взрыв в турецком порту Самсун - ВИДЕО
Мощный взрыв в турецком порту Самсун - ВИДЕО
В турецком порту Самсун произошел взрыв.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство DHA, в порту вспыхнул пожар в результате взрыва в одном из резервуаров, где хранились отработанные масла с судов.
На территории задействовано большое количество пожарных. При содействии экипажей огонь был локализован и потушен.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
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