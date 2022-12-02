Мощный взрыв в турецком порту Самсун

В турецком порту Самсун произошел взрыв.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство DHA, в порту вспыхнул пожар в результате взрыва в одном из резервуаров, где хранились отработанные масла с судов.

На территории задействовано большое количество пожарных. При содействии экипажей огонь был локализован и потушен.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.