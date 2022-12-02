Китай возобновил закупки российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая после небольшого перерыва возобновили закупки топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации трейдеров, частные китайские НПЗ приобрели несколько партий российской нефти ВСТО (ESPO) на Дальнем Востоке с поставкой в ​​декабре-январе. Собеседники агентства объяснили, что сейчас предприятиям приобретать российскую нефть выгоднее, чем несколько недель назад, поскольку в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза топливо торгуется с более высоким дисконтом к эталонной марке Brent. Цены на российскую нефть Urals резко снизились из-за избыточных запасов нереализованного топлива.

Источники отметили, что китайские покупатели не обеспокоены возможностью попасть под европейские ограничения. Компании закупали российское топливо на особых условиях, согласно которым ответственность за поставляемые грузы и их страховку лежит на экспортере. Кроме того, партии оплачивались в китайских юанях, а не американских долларах, и финансировались через местные банки и учреждения.