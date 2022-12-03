Американцы начали терять доверие к армии страны

Жители Соединенных Штатов начали терять доверие к своей армии, что является "тревожной" тенденцией. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У Пентагона серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных", - говорится в сообщении. Уточняется, что результаты недавно проведенного Институтом Рональда Рейгана опроса продемонстрировали "тревожную" тенденцию. Доверие американцев стремительно рухнуло до 48 процентов в текущем году, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 70 процентов, приводит данные Fox News.

Большинство респондентов указали, что они поменяли свою позицию в связи с чересчур "политизированным" армейским руководством, а также из-за "прогрессивных" практик, передает телеканал. Так, к такому мнению пришли 68 процентов опрошенных. Кроме того, лишь шесть процентов американцев заявили о своем стремлении служить в армии.