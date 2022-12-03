Еврокомиссар заявил о возможном запрете Twitter в ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон снова пригрозил запретить в Евросоюзе (ЕС) социальную сеть Twitter, если она не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования контента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Twitter после приобретения Илоном Маском. И я могу вас заверить, что птица будет летать по европейским правилам", - заявил Бретон в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

Еврокомиссар напомнил, что встречался с американским бизнесменом в Техасе, когда он еще размышлял над покупкой соцсети. "Я ему конкретно сказал, какие критерии будут работать для системной платформы. И он ответил, что для него это в порядке", - сказал Бретон.

"До Рождества мы проведем еще одну встречу", - сообщил он. "Совершенно ясно, что если Twitter не будет придерживаться правил, то мы можем выписать штраф. А если нарушения правил продолжатся, то мы можем отключить платформу в Европе", - пригрозил еврокомиссар.

"Никто не должен заблуждаться: мы сделаем это, если будет необходимо", - добавил Бретон.

Как сообщала 30 ноября британская газета Financial Times со ссылкой на источники, Бретон заявил Маску о необходимости отказаться от "произвольного" подхода к возвращению доступа к соцсети для ранее заблокированных пользователей и "агрессивного" продвижения дезинформации, а также согласиться на "масштабный независимый аудит" платформы к следующему году. Бизнесмена предупредили, что в противном случае Twitter рискует нарушить новое законодательство ЕС в сфере цифровых услуг.

В свою очередь Маск, согласно изданию, назвал новое законодательство ЕС "очень разумным", добавив, что внимательно ознакомился с ним.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Сразу после покупки компании Маск уволил некоторых членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.