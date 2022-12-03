Продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн

Исполнительный директор организации "ООН-женщины" Сима Сами Бахус заявила, что продвижение гендерного равенства на рабочих местах способно привести к росту мировой экономики на $12 трлн к 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она отметила, что гендерное неравенство может стать серьезной экономической проблемой, если женщины, составляющие половину населения трудоспособного возраста в мире, не смогут реализовать свой потенциал.

"Продвижение равенства женщин может добавить $12 трлн к глобальному росту к 2025 году", - отметила она.

Бахус заявила, что последние годы в мире фиксируют тенденцию к улучшению положения женщин, но пандемия негативно сказалась на этом процессе, в частности потому, что они были вынуждены сидеть с детьми из-за закрытия детских садов. По мнению главы организации, современному обществу потребуется 300 лет, чтобы достичь гендерного равенства и отменить дискриминационные законы.