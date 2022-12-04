https://news.day.az/world/1516585.html Перу: беспорядки из-за убийства юноши - ВИДЕО
Перу: беспорядки из-за убийства юноши - ВИДЕО
В южном перуанском городе Уанта не утихают уличные протесты после того, как местные СМИ сообщили об освобождении из-под стражи подозреваемых в убийстве 18-летнего Даниэля Киспе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Тело юноши было найдено несколько дней назад. По сообщению агентства EFE, полиция задержала и допросила двух несовершеннолетних, предположительно одноклассников жертвы. Впоследствии подростков отпустили.
Демонстранты подожгли здание суда и прокуратуры. "Мы требуем правосудия, требуем, чтобы закон работал", - заявил один из протестующих.
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