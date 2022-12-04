Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Интерфакс в воскресенье источники, знакомые с обсуждением.

После заседания комитета состоится полноформатная встреча министров ОПЕК+, которая, вероятно, подтвердит это решение.

По информации "Интерфакса", пресс-конференции после заседания не предполагается.