https://news.day.az/world/1516645.html Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Интерфакс в воскресенье источники, знакомые с обсуждением.
После заседания комитета состоится полноформатная встреча министров ОПЕК+, которая, вероятно, подтвердит это решение.
По информации "Интерфакса", пресс-конференции после заседания не предполагается.
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