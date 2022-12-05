В Казани подростки спасли бездомного из горящего заброшенного здания

Трое подростков в Казани спасли бездомного из горящего заброшенного здания, сообщает Telegram-канал Mash Iptash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вечером Егор, Элина и Камилла гуляли и заметили дым. Подобрались ближе к дому - увидели, что внутри спит бомж. Подростки не стали бросать его в беде, начали кричать, но мужчина был пьян и продолжал лежать. Тогда они пробрались внутрь, Егор выволок спящего на свежий воздух", - указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Музыкальной - подростки, после того, как вытащили бездомного из заброшенного здания, вызвали экстренные службы, которые ликвидировали возгорание. Прибывшие на место сотрудники полиции поблагодарили подростков и забрали с собой спасенного бездомного.