Легковушку разорвало на части от столкновения с автобусом

Два человека серьезно пострадали в жуткой аварии в Южно-Сахалинске.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с двумя машинами, а после влетел во встречный автобус. Автомобиль буквально разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров.

В автобусе было более 20 человек, никто не пострадал. Водитель и пассажир легковушки с тяжелыми травмами доставлены в больницу.