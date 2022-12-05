https://news.day.az/world/1516768.html Легковушку разорвало на части от столкновения с автобусом - ВИДЕО
Легковушку разорвало на части от столкновения с автобусом - ВИДЕО
Два человека серьезно пострадали в жуткой аварии в Южно-Сахалинске.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с двумя машинами, а после влетел во встречный автобус. Автомобиль буквально разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров.
В автобусе было более 20 человек, никто не пострадал. Водитель и пассажир легковушки с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
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