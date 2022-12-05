https://news.day.az/world/1516963.html В Судане подписано соглашение об урегулировании кризиса - ВИДЕО
В Судане подписано соглашение об урегулировании кризиса - ВИДЕО
Военные власти Судана и оппозиционные политики подписали рамочное соглашение об урегулировании кризиса в стране. Документ предполагает создание переходного правительства, возглавляемого гражданскими, и всеобщие свободные выборы через два года после избрания главы этого кабинета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в то же время некоторые радикальные оппозиционные движения, отказавшиеся вести переговоры с генералами, бойкотировали подписание соглашения.
Год назад командующий суданской армией генерал Аль-Бурхан захватил власть в стране. Это привело к обострению политических и межэтнических противоречий.
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