Россия готова предоставить площадку для переговоров Асада и Эрдогана

Российская Федерация готова выступить посредником между Сирией и Турцией и предоставить площадку для переговоров лидеров двух стран.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью RT Arabic, видеофрагмент которого опубликован в понедельник в Telegram-канале телеканала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я убежден, что в проведении подобного рода встреч необходим серьезный и четкий подход, для того чтобы эта встреча не несла лишь формальный характер, чтобы по ее итогам были достигнуты положительные результаты, которые необходимы как для Сирии и Турции, так и для региона в целом. Что касается нас, то мы приветствуем подобный шаг. <...> Мы всегда готовы пойти навстречу и нашим сирийским друзьям, и нашим турецким партнерам. И если они видят такую необходимость или пользу в нашем посредничестве или предоставлении российской площадки для проведения таких встреч, то мы всегда готовы", - сказал он.