В Австралии согласуют потолок внутренних цен на уголь и газ

Уровень ограничения внутренних цен на уголь и газ будет принят правительством Австралии в феврале 2023 года. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что предложение рынку [по введению потолка цен] <...> будет сделано в феврале, но, чтобы не было задержек, мы хотим принять принципиальное решение в пятницу [9 декабря] на встрече Национального кабинета", - указал Альбанезе в эфире радиостанции ABC.

Также глава правительства отметил, что на данный момент премьер-министры некоторых штатов страны, входящие в состав Национального кабинета, выступают категорически против ограничения государством внутренних цен на энергоносители, и главной задачей в ходе предстоящего заседания будет выработка консолидированного решения. "Правительство предоставило властям регионов очень подробный план того, что предлагается <...>, и все премьеры штатов знают, высокие цены [на энергоносители] оказывают давление на промышленность и граждан", - отметил Альбанезе.

Ранее заседание Национального кабинета, на котором должно быть принято решение о введении потолка цен на энергоносители, планировалось провести в среду. Однако, встреча глав регионов и ключевых министров была отложена до пятницы из-за того, что премьер-министр Австралии в понедельник вечером получил положительный результат теста на COVID-19.

Летом 2022 года энергорынок Австралии оказался на грани серьезного кризиса из-за дефицита основных энергоносителей. На фоне нехватки угля и газа, а также резкого похолодания на востоке континента цены на электричество возросли более чем на 80%, и национальный регулятор был вынужден, остановив работу спотового рынка, напрямую перераспределить оставшиеся в хранилищах запасы газа между регионами страны. Позднее правительство Австралии признало, что местные добывающие компании отказались наращивать объемы поставок газа и угля для внутреннего рынка, и рычагов для давления на них у власти нет. Поскольку в настоящий момент цены для конечных потребителей продолжают расти, кабинет министров страны намерен рассмотреть возможность введения потолка цен на электроэнергию и энергоносители для внутренних поставщиков.