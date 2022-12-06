https://news.day.az/world/1517214.html В Турции разбился истребитель F-5
В Турции разбился истребитель F-5
В турецкой Конье разбился истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики, передает Day.Az.
Учебно-боевой самолет F-5 потерпел крушение из-за остановки двигателей после столкновения с птицей, пилот катапультировался. Сейчас он госпитализирован, состояние стабильное.
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