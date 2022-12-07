Снежная аномалия в Саудовской Аравии

Снег с дождем и градом выпал в Саудовской Аравии. Мощные потоки воды мешают движению на улицах. Автомобили с трудом едут по затопленным дорогам, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в восточной провинции дождь сопровождал град. Снежный покров образовался в заповеднике Нафуд аль-Урайк.