https://news.day.az/world/1517493.html Снежная аномалия в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Снежная аномалия в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Снег с дождем и градом выпал в Саудовской Аравии. Мощные потоки воды мешают движению на улицах. Автомобили с трудом едут по затопленным дорогам, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в восточной провинции дождь сопровождал град. Снежный покров образовался в заповеднике Нафуд аль-Урайк.
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