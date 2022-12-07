Взрыве газа в торговом доме в Ингушетии, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в торговом доме в Назрани.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате взрыва на улице Муталиева пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

"Один взрослый и один несовершеннолетний доставлены в реанимацию", - сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время на месте взрыва ликвидируют пожар. Площадь возгорания уточняется.