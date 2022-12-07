https://news.day.az/world/1517558.html Взрыве газа в торговом доме в Ингушетии, есть пострадавшие - ВИДЕО
Взрыве газа в торговом доме в Ингушетии, есть пострадавшие - ВИДЕО
Взрыв газа произошел в торговом доме в Назрани.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате взрыва на улице Муталиева пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
"Один взрослый и один несовершеннолетний доставлены в реанимацию", - сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время на месте взрыва ликвидируют пожар. Площадь возгорания уточняется.
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