Пожар в девятиэтажке в Москве, есть погибший

Пожар в девятиэтажке на юго-западе Москвы унес жизнь человека. После тушения возгорания на балконе одной из квартир было найдено тело женщины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из квартир на восьмом этаже здания, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать, но человеческих жертв избежать не удалось. На балконе квартиры на восьмом этаже нашли тело женщины.

Известно, что она проживала в доме на Новоясеневском проспекте с сыном и матерью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.