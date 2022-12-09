https://news.day.az/world/1517649.html Пожар в девятиэтажке в Москве, есть погибший - ВИДЕО
Пожар в девятиэтажке в Москве, есть погибший - ВИДЕО
Пожар в девятиэтажке на юго-западе Москвы унес жизнь человека. После тушения возгорания на балконе одной из квартир было найдено тело женщины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из квартир на восьмом этаже здания, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать, но человеческих жертв избежать не удалось. На балконе квартиры на восьмом этаже нашли тело женщины.
Известно, что она проживала в доме на Новоясеневском проспекте с сыном и матерью.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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