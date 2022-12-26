Полицейский разбил служебную машину ради спасения ребенка

В городе Сунжа в Ингушетии полицейскому пришлось направить служебный УАЗ в дом, чтобы спасти выбежавшего на дорогу ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в МВД рассказали, что полицейский автомобиль ехал по улице Сейнароева, когда на дороге оказалась маленькая девочка.

"Внезапно на проезжую часть выскочил ребенок. Выбора у водителя "УАЗа" не было: уходя от наезда, он свернул с дороги и столкнулся с забором частного домовладения", - делятся подробностями в ведомстве.

Ребенок начал перебегать дорогу в неположенном месте. Добежав до середины, девочка зачем-то развернулась и побежала обратно, в то время как по этой полосе к ней приближался полицейский автомобиль. Водитель, сержант полиции Албогачиев, чудом успел среагировать и вывернуть руль, направив машину в сторону. Автомобиль промчался практически вплотную к ребенку, которого даже развернуло и сбило с ног (судя по всему, потоком воздуха), но не задело.

В результате девочка не пострадала, а Албогачиев попал в больницу. Его состояние не уточняется.