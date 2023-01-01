Фейерверк влетел прямиком в балконы в Новосибирске

Две квартиры загорелись в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за петард, попавших на балконы. Об этом 1 января сообщили в социальных сетях очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По их данным, петарда попала на балкон квартиры верхнего этажа дома на улице Татьяны Снежиной. Мужчины, находившиеся в помещении, попытались самостоятельно потушить пожар, но не справились. В итоге на место происшествия пришлось вызвать пожарных.

Как уточняется, за некоторое время до инцидента фейерверк попал в квартиру в том же доме, но ниже на несколько этажей. Тогда находящимся в квартире удалось потушить возгорание.

Однако люди, собравшиеся во дворе дома и запускавшие петарды, не поняли серьезность инцидента и продолжили пускать фейерверки.