https://news.day.az/world/1526134.html В Иране дефицит дизельного топлива парализовал транспорт - ВИДЕО
В Иране дефицит дизельного топлива парализовал транспорт - ВИДЕО
В Иране, наряду с нехваткой газа, оказалось в дефиците и дизельное топливо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
В результате грузовики застряли на дорогах.
"Прошлой ночью после четырехчасовых поисков в городе Йезде я нашел пункт продажи дизельного топлива, но и там выстроилась длинная очередь", - рассказал о сложившейся ситуации один из возмущенных граждан.
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