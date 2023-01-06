В Иране дефицит дизельного топлива парализовал транспорт

В Иране, наряду с нехваткой газа, оказалось в дефиците и дизельное топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

В результате грузовики застряли на дорогах.

"Прошлой ночью после четырехчасовых поисков в городе Йезде я нашел пункт продажи дизельного топлива, но и там выстроилась длинная очередь", - рассказал о сложившейся ситуации один из возмущенных граждан.