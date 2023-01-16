Турция поддержала расширение НАТО

Турция полностью поддерживает политику открытых дверей в НАТО.

Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, его слова передает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр призвал Финляндию и Швецию сделать больше для присоединения к альянсу и отметил, что членство в НАТО жизненно важно для стабильности их соседства. Он также добавил, что альянс невозможно представить без Турции.