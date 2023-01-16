https://news.day.az/world/1528926.html Турция поддержала расширение НАТО
Турция поддержала расширение НАТО
Турция полностью поддерживает политику открытых дверей в НАТО.
Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, его слова передает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Министр призвал Финляндию и Швецию сделать больше для присоединения к альянсу и отметил, что членство в НАТО жизненно важно для стабильности их соседства. Он также добавил, что альянс невозможно представить без Турции.
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