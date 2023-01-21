Январская оттепель: улицы Петербурга затопило

Внезапное потепление в Санкт-Петербурге привело к крупной коммунальной катастрофе сразу в нескольких районах города. На северную столицу обрушились сильные дожди, а снег, который падал в последние несколько недель, растаял за считанные часы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за этого забились ливневки и под воду ушли целые улицы. Горожанам пришлось буквально плыть на работу. Вдобавок топит подвалы в домах. Осложняет ситуацию сильный ветер: не выдерживали деревья, а главная елка на Дворцовой площади устояла лишь чудом.

Сейчас в Северной столице готовятся к тому, что вся вода на улицах еще и замерзнет. Уже в ближайшие дни температура вернется к своим нормальным, действительно зимним значениям.

Капризы погоды переживает сейчас и Москва: в столице третий день идут ледяные дожди, что спровоцировало сильную гололедицу на дорогах и тротуарах. Городские власти призывают горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице.