Январская оттепель: улицы Петербурга затопило - ВИДЕО
Внезапное потепление в Санкт-Петербурге привело к крупной коммунальной катастрофе сразу в нескольких районах города. На северную столицу обрушились сильные дожди, а снег, который падал в последние несколько недель, растаял за считанные часы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за этого забились ливневки и под воду ушли целые улицы. Горожанам пришлось буквально плыть на работу. Вдобавок топит подвалы в домах. Осложняет ситуацию сильный ветер: не выдерживали деревья, а главная елка на Дворцовой площади устояла лишь чудом.
Сейчас в Северной столице готовятся к тому, что вся вода на улицах еще и замерзнет. Уже в ближайшие дни температура вернется к своим нормальным, действительно зимним значениям.
Капризы погоды переживает сейчас и Москва: в столице третий день идут ледяные дожди, что спровоцировало сильную гололедицу на дорогах и тротуарах. Городские власти призывают горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице.
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