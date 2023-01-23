Nokia и Samsung подписали соглашение о лицензировании патентов 5G

Финская телекоммуникационная компания Nokia заключила новое многолетнее соглашение о лицензировании патентов 5G с южнокорейской корпорацией Samsung. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Samsung является лидером в индустрии смартфонов, и мы рады, что достигли с ними дружественного соглашения", - заявила глава финской компании Дженни Лукандер.

Действие предыдущего соглашения между компаниями закончилось в конце 2022 года. Новый договор, детали которого остаются конфиденциальными, обговаривает условия платежей Samsung за использование патентов Nokia в сфере 5G и других технологий. Его действие началось 1 января 2023 года.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Акции компании размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.